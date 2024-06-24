Предварительно, восемь человек погибли при пожаре во Фрязине

Жертвами пожара в административном здании в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, стали восемь человек. Об этом 24 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Ту же информацию передает ТАСС.



Фото: Воробьев LIVE / Telegram Поделиться Поделиться





«Два человека погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня. Шесть остались внутри, там произошли обрушения. Предварительно, все они погибли», — сказал собеседник ТАСС. Источник информагентства уточнил, что на момент пожара в задымленных помещениях оказались девять человек, но спасти удалось лишь одного. Известно, что пострадавший 34-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ. Кроме того, продуктами горения отравились двое пожарных, их осмотрели медики, госпитализация не потребовалась.

Ранее было известно о двух погибших. Еще с шестью у экстренных служб не было связи. Люди оказались заблокированы.

Пожар в подмосковной высотке начался в районе 15 часов 24 июня. Клубы черного дыма охватили несколько этажей здания. Спасатели уточняли, что огонь охватил четыре этажа — с 5-го по 8-й. Площадь возгорания достигла 4 500 «квадратов». Очевидцы произошедшего слышали звук взрыва. Для тушения пришлось привлечь два вертолета. Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории НИИ «Платан», однако позже в «Росэлектронике» заявили, что это не так, а здание перешло в частную собственность в 1990-е годы.