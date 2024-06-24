Предварительно, восемь человек погибли при пожаре во Фрязине

Жертвами пожара в административном здании в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, стали восемь человек. Об этом 24 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Ту же информацию передает ТАСС.
«Два человека погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня. Шесть остались внутри, там произошли обрушения. Предварительно, все они погибли», — сказал собеседник ТАСС. Источник информагентства уточнил, что на момент пожара в задымленных помещениях оказались девять человек, но спасти удалось лишь одного. Известно, что пострадавший 34-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ. Кроме того, продуктами горения отравились двое пожарных, их осмотрели медики, госпитализация не потребовалась.
Ранее было известно о двух погибших. Еще с шестью у экстренных служб не было связи. Люди оказались заблокированы.
Пожар в подмосковной высотке начался в районе 15 часов 24 июня. Клубы черного дыма охватили несколько этажей здания. Спасатели уточняли, что огонь охватил четыре этажа — с 5-го по 8-й. Площадь возгорания достигла 4 500 «квадратов». Очевидцы произошедшего слышали звук взрыва. Для тушения пришлось привлечь два вертолета. Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории НИИ «Платан», однако позже в «Росэлектронике» заявили, что это не так, а здание перешло в частную собственность в 1990-е годы.