«Будто что-то на этаже взорвалось». При пожаре во Фрязине уже два погибших, рассказываем, что известно

В подмосковном Фрязино продолжает гореть административное здание. Возгорание началось больше часа назад и охватило четыре этажа здания. О происходящем «Фонтанке» рассказала очевидица Анна.

Девушка работает напротив этого института и наблюдает возгорание с самого начала. «До сих пор горит. Огонь распространился на другие этажи. Мне спасателей не видно, все происходит с другой стороны здания. Минут 5–10 назад будто что-то на этаже взорвалось», — рассказывает Анна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщает о двух погибших. Пока эти данные не меняются.



«К сожалению, при пожаре во Фрязине погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работают 12 бригад скорой», — уточняет Воробьев. Он ранее подтвердил, что в горящем здании были заблокированы до семи человек. СМИ показывали, как люди выбивали стекла на верхних этажах, чтобы не задохнуться. Кроме того, появляются кадры, как оказавшиеся в здании прыгали из окон.



По данным Воробьева, один из пострадавших — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязине, его подключили к ИВЛ. Кроме того, за медпомощью из-за отравления продуктами горения обратились двое пожарных. Их уже осмотрели, в больницу спасатели ехать отказались, угрозы жизни нет.