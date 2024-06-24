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    «Будто что-то на этаже взорвалось». При пожаре во Фрязине уже два погибших, рассказываем, что известно

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    В подмосковном Фрязино продолжает гореть административное здание. Возгорание началось больше часа назад и охватило четыре этажа здания. О происходящем «Фонтанке» рассказала очевидица Анна.

    читательница «Фонтанки» Анна

    Девушка работает напротив этого института и наблюдает возгорание с самого начала. «До сих пор горит. Огонь распространился на другие этажи. Мне спасателей не видно, все происходит с другой стороны здания. Минут 5–10 назад будто что-то на этаже взорвалось», — рассказывает Анна.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщает о двух погибших. Пока эти данные не меняются.

    «К сожалению, при пожаре во Фрязине погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работают 12 бригад скорой», — уточняет Воробьев. Он ранее подтвердил, что в горящем здании были заблокированы до семи человек. СМИ показывали, как люди выбивали стекла на верхних этажах, чтобы не задохнуться. Кроме того, появляются кадры, как оказавшиеся в здании прыгали из окон.

    По данным Воробьева, один из пострадавших — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязине, его подключили к ИВЛ. Кроме того, за медпомощью из-за отравления продуктами горения обратились двое пожарных. Их уже осмотрели, в больницу спасатели ехать отказались, угрозы жизни нет.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, погибшие «выпрыгнули из окна здания, спасаясь от огня и дыма».

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    Спустя 10 минут после разговора, очевидица сообщила «Фонтанке», что на место происшествия прилетел вертолет. В МЧС уточнили, что это вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, позже к месту направили еще один Ка-32.

    «Площадь пожара во Фрязине увеличилась до 4 500 квадратных метров», — отмечают в МЧС России.

    ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что «обрушение конструкций произошло внутри горящего в подмосковном Фрязине здания».

    Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории НИИ «Платан», однако позже в «Росэлектронике» заявили, что это не так, а здание перешло в частную собственность в 1990-е годы.

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