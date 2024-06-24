Уголовное дело возбудили после гибели людей во время пожара во Фрязино

Во Фрязино пожарные продолжают бороться с огнем в высотном здании. Огонь охватил четыре этажа, погибли люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту двух смертей при пожаре.
«Следователем следственного отдела по
В СК добавили, что сейчас «устанавливается очаг и возможные причины возгорания».
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Прокуратура Московской области взяла на контроль это ЧП.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств возгорания в административном здании на Заводском проезде в
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что у спасателей нет связи с шестью людьми, которые сейчас находятся в горящем здании.
Пожар в подмосковной высотке начался в районе 15 часов 24 июня. Клубы черного дыма охватили несколько этажей здания. Внутри оказались заблокированы люди. Очевидцы произошедшего слышали звуки взрыва.