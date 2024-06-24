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    Уголовное дело возбудили после гибели людей во время пожара во Фрязино

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    Во Фрязино пожарные продолжают бороться с огнем в высотном здании. Огонь охватил четыре этажа, погибли люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту двух смертей при пожаре.

    «Следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек (часть 3 статьи 109 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    В СК добавили, что сейчас «устанавливается очаг и возможные причины возгорания».

    официальный канал ГСУ СК России по Московской области

    Прокуратура Московской области взяла на контроль это ЧП.

    «Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств возгорания в административном здании на Заводском проезде в г. Фрязино. Щелковский городской прокурор Иван Денисов находится на месте происшествия», — уточнили в прокуратуре.

    ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что у спасателей нет связи с шестью людьми, которые сейчас находятся в горящем здании.

    Пожар в подмосковной высотке начался в районе 15 часов 24 июня. Клубы черного дыма охватили несколько этажей здания. Внутри оказались заблокированы люди. Очевидцы произошедшего слышали звуки взрыва.

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