В подмосковном НИИ «Платан» произошло возгорание. Пожарные спасают людей

В подмосковном научно-исследовательском центре «Платан» произошло возгорание. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Во Фрязино на территории НИИ начался пожар. На месте происшествия работают спасатели. «Поступило сообщение о возгорании в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино», — цитирует собеседника информагентство. Возможные причины пожара и конкретная площадь, охваченная огнем, пока неизвестны. Сейчас эти данные выясняются. «Пожарные МЧС России спасают людей из задымленных помещений», — уточнили в министерстве.

В 15:44 стало известно, что одного человека из горящего здания уже спасли. Его удалось вывести из НИИ по лестницам. В институте продолжают находиться люди. Пожарные пробираются к ним. «Предварительно, в здании находятся 9 человек», — сообщили в МЧС.



Сильный квартирный пожар произошел утром 24 июня в Красногвардейском районе Петербурга. Его тушили сразу четыре расчёта МЧС.

