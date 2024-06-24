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    Серьезный пожар в НИИ «Платан»

    В подмосковном НИИ «Платан» произошло возгорание. Пожарные спасают людей

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    В подмосковном научно-исследовательском центре «Платан» произошло возгорание. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

    Фото: читательница «Фонтанки» Анна
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    Во Фрязино на территории НИИ начался пожар. На месте происшествия работают спасатели.

    «Поступило сообщение о возгорании в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино», — цитирует собеседника информагентство.

    Возможные причины пожара и конкретная площадь, охваченная огнем, пока неизвестны. Сейчас эти данные выясняются.

    «Пожарные МЧС России спасают людей из задымленных помещений», — уточнили в министерстве.

    В 15:44 стало известно, что одного человека из горящего здания уже спасли. Его удалось вывести из НИИ по лестницам. В институте продолжают находиться люди. Пожарные пробираются к ним. «Предварительно, в здании находятся 9 человек», — сообщили в МЧС.

    Сильный квартирный пожар произошел утром 24 июня в Красногвардейском районе Петербурга. Его тушили сразу четыре расчёта МЧС.

    Фото: читательница «Фонтанки» Анна

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