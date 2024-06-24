    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, сев

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.96eur94.26

    На Пискарёвском эвакуировали 20 человек из-за пожара. Очевидцы заметили полуголого мужчину в окне

    2878
    обсудить

    Сильный квартирный пожар произошел утром 24 июня в Красногвардейском районе Петербурга. Его тушили сразу четыре расчёта МЧС — такое бывает нечасто.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Пискарёвский проспект, 39, поступил в 7:29. В двухкомнатной квартире огонь охватил 12 квадратных метров на кухне и в коридоре. На место выехали 17 пожарных на четырёх машинах. Они эвакуировали из опасной зоны 20 человек. На кадрах очевидцев — мощный дым и выглядывающий из окна мужчина.

    К 8:02 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close