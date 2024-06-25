В горевшем здании во Фрязино находят тела

Число погибших при пожаре в административном здании во Фрязино в Подмосковье выросло до шести человек. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания», — сказал собеседник агентства.



До этого точно было известно, что погибли двое мужчин, которые выпрыгнули из окна. Шесть человек остались внутри, и предполагалось, что они тоже вряд ли выжили. Один человек находится на ИВЛ.

Напомним, пожар в офисном здании начался днем 24 июня, огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, на момент начала пожара в здании были девять человек. Люди прыгали из окон, кто-то просто не смог выбраться. Причиной пожара, предположительно, стал «аварийный режим работы электросети».