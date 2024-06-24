ТАСС: причиной пожара во Фрязино стал авариный режим работы электросети

Причиной масштабного пожара в подмосковном Фрязино, предположительно, стал «аварийный режим работы электросети». Об этом вечером 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.



Напомним, пламя, охватившее офисное здание, удалось локализовать лишь на площади 5 000 квадратных метров. По предварительным данным, жертвами этого пожара уже стали восемь человек. Двое погибли, выпрыгнув из окна. Шестеро остались внутри и не смогли выбраться. Один пострадавший в тяжелом состоянии в больнице.