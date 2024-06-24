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    ТАСС: причиной пожара во Фрязино стал авариный режим работы электросети

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    Причиной масштабного пожара в подмосковном Фрязино, предположительно, стал «аварийный режим работы электросети». Об этом вечером 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    Напомним, пламя, охватившее офисное здание, удалось локализовать лишь на площади 5 000 квадратных метров. По предварительным данным, жертвами этого пожара уже стали восемь человек. Двое погибли, выпрыгнув из окна. Шестеро остались внутри и не смогли выбраться. Один пострадавший в тяжелом состоянии в больнице.

    Как сообщало МЧС, внутри здания находились баллоны с газовоздушной смесью, что осложняло тушение. Очевидцы слышали как минимум один взрыв.

    На момент публикации тушение продолжается, на месте работают более 130 специалистов и 50 единиц техники.

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