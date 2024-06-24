МЧС: площадь пожара во Фрязино выросла до 5000 квадратных метров

В подмосковном Фрязино площадь пожара в административном здании выросла до 5000 квадратных метров, сообщает 24 июня МЧС России.

Напомним, «Фонтанка» писала, что, по предварительным данным, жертвами этого пожара уже стали восемь человек. Двое погибли, выпрыгнув из окна. Шестеро остались внутри и не смогли выбраться. Один пострадавший в тяжелом состоянии в больнице.

«Внутри здания находятся баллоны с газовоздушной смесью. На месте работают более 130 специалистов и 50 единиц техники», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства. В официальном тг-канале МЧС опубликованы кадры тушения.