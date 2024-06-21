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    Последствия урагана в Москве: 35 пострадавших, двое погибших

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    В результате урагана в Москве пострадали, по уточненным данным, 35 человек, в том числе шесть детей. Двое погибли. Ветер повалил в общей сложности 1 185 деревьев и три опоры освещения. Повреждены 643 автомобиля. Об этом 21 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

    По словам ведущего специалиста центра «ФОБОС» Евгения Тишковца, это был десятибалльный шторм, порывы ветра достигали 25 м/с.

    «Фонтанка» вчера в течение всего дня рассказывала о непогоде в столице. Там наблюдались смерчи, мужчину насмерть придавило деревом, металлический лист влетел в трамвай, ветер уронил биотуалет с человеком внутри. В Петербурге тоже был сильный ветер, так что даже закрыли сады и парки.

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