В Москве ураган уронил биотуалет с человеком внутри. Самостоятельно выбраться не получилось

Мужчина стал пленником биотуалета на западе Москвы. Инцидент произошел в Дорогомилово на площади Победы. Виноват ураган «Эдгар», который 20 июня обрушился на столицу.



Как сообщает телеканал 360, в Дорогомилово ветер уронил дверью вниз пластиковую кабинку туалета. И все бы ничего, но внутри был мужчина. Он позвонил со своего телефона в службу 112 и вызвал спасателей. Те приехали и вызволили его из голубого плена.



В столице страны с туалетами постоянно что-то происходит. Так, во время сильного ветра в апреле кабинка вышла прогуляться на дорогу.

