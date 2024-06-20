    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, зап

    754мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.63eur89.09

    В Москве ураган уронил биотуалет с человеком внутри. Самостоятельно выбраться не получилось

    4722
    9 комментариев

    Мужчина стал пленником биотуалета на западе Москвы. Инцидент произошел в Дорогомилово на площади Победы. Виноват ураган «Эдгар», который 20 июня обрушился на столицу.

    Как сообщает телеканал 360, в Дорогомилово ветер уронил дверью вниз пластиковую кабинку туалета. И все бы ничего, но внутри был мужчина. Он позвонил со своего телефона в службу 112 и вызвал спасателей. Те приехали и вызволили его из голубого плена.

    В столице страны с туалетами постоянно что-то происходит. Так, во время сильного ветра в апреле кабинка вышла прогуляться на дорогу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ23
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close