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    Постой, туалет, не скрипите, колеса. В Москве ветер выгнал голубую кабинку на дорогу

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    Из-за непогоды 3 апреля страдают не только жители Петербурга, но и москвичи. В столице бушует ураганный ветер — под ним не могут устоять деревья и облицовка некоторых зданий. Все временное и некапитальное валится, предметы с балконов улетают на стоящие внизу автомобили. О последствиях ненастья рассказывает портал МСК1.

    По соцсетям тем временем гуляет самая веселая примета столичного урагана — самоходный туалет. Жители столицы запечатлели голубую кабинку, которая выехала на дорогу под порывами ветра и лавировала между автомобилями. Комментаторы гадают, сидел ли кто-то внутри. «Может быть, человек постеснялся выйти», — заметил один из пользователей.

    Погодная опасность в Москве сохранится до 11 часов вечера. Берегитесь голубых туалетов.

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