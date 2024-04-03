Постой, туалет, не скрипите, колеса. В Москве ветер выгнал голубую кабинку на дорогу

Из-за непогоды 3 апреля страдают не только жители Петербурга, но и москвичи. В столице бушует ураганный ветер — под ним не могут устоять деревья и облицовка некоторых зданий. Все временное и некапитальное валится, предметы с балконов улетают на стоящие внизу автомобили. О последствиях ненастья рассказывает портал МСК1.



По соцсетям тем временем гуляет самая веселая примета столичного урагана — самоходный туалет. Жители столицы запечатлели голубую кабинку, которая выехала на дорогу под порывами ветра и лавировала между автомобилями. Комментаторы гадают, сидел ли кто-то внутри. «Может быть, человек постеснялся выйти», — заметил один из пользователей.

