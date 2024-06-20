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    Смерч, «как в Канзасе»: Москву сотрясает непогода

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    2 комментария

    Москву сегодня весь день сотрясает непогода. Смерчи, «как в Канзасе», и ливни, как в Петербурге, обрушились на столицу

    Ветер, достигший более 20 м/с, срывает палатки, гнет светофоры, кренит деревья и загоняет москвичей переждать бурю где-нибудь в безопасности. Под зонтом не укрыться — их безнадежно выворачивает.

    На фоне урагана «Эдгар» в Москве подскочили тарифы на такси. Судя по расценкам Uber, не желающие промокнуть москвичи за 20 минут пути на эконом-классе должны отдать почти ₽ 1 000, а эконом-поездка от Ленинградского вокзала до Москва-Сити (35 минут) составит почти ₽ 1 200. Доехать до Домодедово из центра Москвы стоит больше 3 тыс. рублей, а в обычное время около 1 тыс. рублей. В своих профильных чатах столичные таксисты расценкам особого внимания не придают.

    ТАСС сообщает, что на севере города погиб мужчина, его придавило упавшим деревом. По данным РИА Новости, еще один человек погиб от непогоды: на него свалились строительные леса. По предварительной информации, еще 10 человек пострадали.

    Нас циклон быстро миновал: пролетел Ленобласть, ушел за Онежское озеро и уже приблизился к Архангельску. Однако за несколько часов он все же успел опрокинуть на Петербург 45% от нормы осадков.

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    Комментарии 2

    28206267520 Июн 2024 в 17:19
    Карма
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