Смерч, «как в Канзасе»: Москву сотрясает непогода

Москву сегодня весь день сотрясает непогода. Смерчи, «как в Канзасе», и ливни, как в Петербурге, обрушились на столицу



Ветер, достигший более 20 м/с, срывает палатки, гнет светофоры, кренит деревья и загоняет москвичей переждать бурю где-нибудь в безопасности. Под зонтом не укрыться — их безнадежно выворачивает.

