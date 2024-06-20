    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, зап

    754мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.63eur89.09

    Москва под ударом стихии: мужчину насмерть придавило деревом, еще 10 человек пострадали

    5855
    обсудить

    В Москве мужчину насмерть придавило деревом. Об этом 20 июня сообщает ТАСС. Трагедия произошла на севере столицы. Из-за сильнейшего ветра дерево упало на прохожего.

    «Инцидент произошел на Ивановской улице. <...> Из-за сильного ветра дерево упало на прохожего, в результате полученных травм он погиб», — отметил собеседник информагентства.

    Московский Следственный комитет организовал проверку случившегося.

    «Следователи столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ГСУ СК России по Москве.

    ПоделитьсяПоделиться

    На момент публикации в столице из-за ураганного ветра пострадали еще 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    Портал MSK1.RU следит за ураганом и смерчами в столице в режиме реального времени. В городе ветер срывает ограждения и деревья.

    Москвичей заранее просили по возможности остаться дома 20 июня. По прогнозам, под ударом стихии регион будет до самого вечера.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ураган в Москве
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close