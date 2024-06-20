Москва под ударом стихии: мужчину насмерть придавило деревом, еще 10 человек пострадали

В Москве мужчину насмерть придавило деревом. Об этом 20 июня сообщает ТАСС. Трагедия произошла на севере столицы. Из-за сильнейшего ветра дерево упало на прохожего.
«Инцидент произошел на Ивановской улице. <...> Из-за сильного ветра дерево упало на прохожего, в результате полученных травм он погиб», — отметил собеседник информагентства.
Московский Следственный комитет организовал проверку случившегося.
«Следователи столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ГСУ СК России по Москве.
На момент публикации в столице из-за ураганного ветра пострадали еще 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Портал MSK1.RU следит за ураганом и смерчами в столице в режиме реального времени. В городе ветер срывает ограждения и деревья.
Москвичей заранее просили по возможности остаться дома 20 июня. По прогнозам, под ударом стихии регион будет до самого вечера.