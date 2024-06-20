Шторм повалил деревья: последствия аномальной погоды в Москве

На Москву и Московскую область накануне обрушилась стихия. Бушующий ветер повалил в столице деревья, а дождь закрыл парки и мешал водителям. Опасная погода сохраняется и сегодня, 20 июня.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в четверг с 3 часов ночи до 22 часов местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. А с 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей.
Дворники машин не справлялись с нахлынувшим ливнем. Автовладельцев предупредили, что на дороге из-за сильного дождя ухудшилась видимость.
Московский зоопарк закрылся из-за аномальных погодных условий. Временно не работают фестивальные площадки, парки культуры и отдыха. Столичные власти призвали владельцев кафе и ресторанов пока не обслуживать посетителей на верандах, убрать с улиц конструкции, которые может повалить ветер.
Москвичам рекомендуют остаться дома и сегодня, пока погода не улучшится. В ряде районов уже наблюдается дождь с грозой. Сверкает молния. «Оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать до 22:00.
Синоптики объясняют разгул стихи глобальным потеплением. И. о. директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов еще в апреле говорил, что в Москве сезон ураганов начнется раньше времени. В дальнейшем такая погода может стать нормой для столицы, утверждает эксперт.
В Петербурге погода не лучше. По данным на 7 часов утра, пожарно-спасательные подразделения совершили 18 выездов: 17 раз ездили убирать упавшие деревья и один раз — в связи с угрозой падения слабозакрепленной конструкции. Четыре автомобиля получили повреждения. Люди не пострадали. Сегодня в Петербурге, по прогнозу синоптиков, ливней не должно быть, дожди только кратковременные. Но сложностей может добавить сильный ветер. Он формирует условия для нагонного наводнения.