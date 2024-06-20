Шторм повалил деревья: последствия аномальной погоды в Москве

На Москву и Московскую область накануне обрушилась стихия. Бушующий ветер повалил в столице деревья, а дождь закрыл парки и мешал водителям. Опасная погода сохраняется и сегодня, 20 июня.



Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в четверг с 3 часов ночи до 22 часов местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. А с 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей.

Дворники машин не справлялись с нахлынувшим ливнем. Автовладельцев предупредили, что на дороге из-за сильного дождя ухудшилась видимость.