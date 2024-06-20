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    Последствия ливня в Петербурге: в МЧС подсчитали упавшие деревья и помятые машины

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    Ливень, длившийся несколько часов вечером и ночью, не прошёл бесследно. Жители Петербурга утром 20 июня сообщают об упавших деревьях и сетуют на то, что в темноте было сложно ездить по дорогам.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского ГУ МЧС, по данным на 7 часов утра, пожарно-спасательные подразделения совершили 18 выездов: 17 раз ездили убирать упавшие деревья и один раз — в связи с угрозой падения слабозакрепленной конструкции. Четыре автомобиля получили повреждения. Люди не пострадали.

    «Заявки по подтоплениям не поступали. ГБУ «Мостотрест» было принято решение от отмене разводки мостов», — отмечают в МЧС.

    Судя по фотографиям в «Мегаполисе», на Байконурской улице деревья рухнули на машину и гаражи. В Красном Селе упавшие деревья перекрыли дороги.

    Из-за плотной облачности вечером стало темно необычно рано, и водители жаловались на плохую видимость.

    Сегодня в Петербурге, по прогнозу синоптиков, ливней не должно быть, дожди только кратковременные. Но сложностей может добавить сильный ветер. Он формирует условия для нагонного наводнения.

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