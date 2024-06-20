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    Возможно нагонное наводнение. Главная погодная неприятность в Петербурге — сильный ветер

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сегодня петербуржцам временами понадобятся зонтики, а ещё лучше — ветровки.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 июня в городе облачно, днём с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер умеренный с порывами до сильного. Воздух прогреется до 18–20 градусов.

    Сегодня Северная столица окажется под влиянием тыловой части уходящего циклона, обещающей кратковременные дожди. А основным неблагоприятным фактором сегодняшнего дня станет сильный и порывистый западный ветер, создающий условия для формирования нагонного наводнения. Ветер западный 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с, на побережье Финского залива до 23 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра, по прогнозу синоптиков, ветер стихнет, а вероятность кратковременного дождя сохранится. Температура повысится на пару градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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