В Петербурге выпало до 45% от нормы осадков. Но у синоптиков есть и хорошие новости

Циклон быстро пролетел Ленинградскую область, к утру 20 июня он ушел за Онежское озеро и приближается к Архангельску. Однако за несколько часов он успел хорошо полить землю и погасил пожарную опасность в лесах, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Самые сильные осадки были в северной части циклона. Они накрыли территорию от Кингисеппа до Сосново, включая бóльшую часть Петербурга, выпало от 20 до 40 мм. В частности, в Кронштадте — 30 мм, в северной части Санкт-Петербурга и Курортном районе от 25 до 29 мм. «Норма для Санкт-Петербурга 69 мм осадков, получается, это примерно до 45% от нормы. Но не в центре города, там было меньше, а по северу и западу города», — пояснил Александр Колесов «Фонтанке».

Сегодня погоду определяет тыл этого циклона, из-за него прохладно и ветрено. Впрочем, во второй половине дня кратковременные дожди прекратятся. Воздух прогреется до максимальных температур во второй половине дня — до 17–19 градусов. Пока же прохладно, 14–15 градусов, поскольку ветер дует с Финского залива. Это западный ветер до 10–15 м/с, ослабеет он только к ночи. Как уже сообщалось, такой ветер способствует формированию нагонного наводнения.



А впереди, по прогнозам синоптиков, улучшение погоды и повышение температуры.

