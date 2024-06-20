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    В Петербурге выпало до 45% от нормы осадков. Но у синоптиков есть и хорошие новости

    1992
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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Циклон быстро пролетел Ленинградскую область, к утру 20 июня он ушел за Онежское озеро и приближается к Архангельску. Однако за несколько часов он успел хорошо полить землю и погасил пожарную опасность в лесах, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Самые сильные осадки были в северной части циклона. Они накрыли территорию от Кингисеппа до Сосново, включая бóльшую часть Петербурга, выпало от 20 до 40 мм. В частности, в Кронштадте — 30 мм, в северной части Санкт-Петербурга и Курортном районе от 25 до 29 мм. «Норма для Санкт-Петербурга 69 мм осадков, получается, это примерно до 45% от нормы. Но не в центре города, там было меньше, а по северу и западу города», — пояснил Александр Колесов «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сегодня погоду определяет тыл этого циклона, из-за него прохладно и ветрено. Впрочем, во второй половине дня кратковременные дожди прекратятся. Воздух прогреется до максимальных температур во второй половине дня — до 17–19 градусов. Пока же прохладно, 14–15 градусов, поскольку ветер дует с Финского залива. Это западный ветер до 10–15 м/с, ослабеет он только к ночи. Как уже сообщалось, такой ветер способствует формированию нагонного наводнения.

    А впереди, по прогнозам синоптиков, улучшение погоды и повышение температуры.

    «В пятницу еще местами пройдут кратковременные дожди, в выходные дни ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха должна снова преодолеть отметку в 20 гр. и достигать +22…+24 гр.», — радует Колесов.

    Напомним, из-за непогоды в Петербурге сотрудники МЧС работали всю ночь. Они выезжали на вызовы в связи с упавшими деревьями и поврежденными автомобилями.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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