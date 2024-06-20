В Петербурге закрывают сады и парки: деревья не выдерживают ветра

Ветер в Петербурге крепчает и валит деревья не только на улицах города, но и в садах, скверах и парках. Горожан просят воздержаться от их посещения ради собственной безопасности.
Комитет по благоустройству Петербурга 20 июня закрывает городские сады, парки и скверы, сообщает пресс-служба ведомства. Из-за сильного ветра на территориях зеленых насаждений повалило уже 25 деревьев. Последствия ликвидируют в парке Екатерингоф, Петровском парке, Пионерском саду и других. В Овсянниковском саду в центре Петербурга упала липа, рассказала читательница «Фонтанки» Светлана.
Для безопасности горожан закрывают ворота и калитки Юсуповский, Выборгский, Мытнинский, Таврический и Овсянниковский сады, Казанский и Екатерининский скверы, Лопухинский сад, Екатеринский и Петровский парки. Всего временно закрыты порядка 70 территорий зеленых насаждений, которые имеют ограждения по всему периметру. В те, что не огорожены, горожан просят не ходить из соображений осторожности.
Решение об открытии парков будут принимать в зависимости от погоды.
Деревья в Петербурге сегодня падают и просто на улицах. Так, по словам Светланы, на проспекте Елизарова, неподалеку от метро «Елизаровская», дерево свалилось на дорогу. Проезжая часть оказалась перегорожена, а транспорт встал, добавляет читательница. Ранее в Калининском районе города ветер уронил дерево на здание бизнес-центра.
Об упавших деревьях можно сообщать по телефону круглосуточной дежурной службы комитета по благоустройству: 314–60–13. Из-за ветра в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. А в Москве сегодня бушевал шторм, погибли два человека, есть пострадавшие. Как это было, смотрите здесь.