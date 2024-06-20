В Петербурге закрывают сады и парки: деревья не выдерживают ветра

Ветер в Петербурге крепчает и валит деревья не только на улицах города, но и в садах, скверах и парках. Горожан просят воздержаться от их посещения ради собственной безопасности.

Комитет по благоустройству Петербурга 20 июня закрывает городские сады, парки и скверы, сообщает пресс-служба ведомства. Из-за сильного ветра на территориях зеленых насаждений повалило уже 25 деревьев. Последствия ликвидируют в парке Екатерингоф, Петровском парке, Пионерском саду и других. В Овсянниковском саду в центре Петербурга упала липа, рассказала читательница «Фонтанки» Светлана.