В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать несколько дней

В Петербурге до конца рабочей недели будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра. По информации Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать 20 и 21 июня.

Сегодня местами порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду. В пятницу особенно ветрено будет с 12 до 21 часа, порывы составят до 15 метров в секунду.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Просим жителей и гостей города проявлять особую осторожность», — говорится в сообщении.