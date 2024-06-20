В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать несколько дней

В Петербурге до конца рабочей недели будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра. По информации Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать 20 и 21 июня.
Сегодня местами порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду. В пятницу особенно ветрено будет с 12 до 21 часа, порывы составят до 15 метров в секунду.
«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Просим жителей и гостей города проявлять особую осторожность», — говорится в сообщении.
Ветер, захвативший Петербург, создает условия для нагонного наводнения, а заодно и не позволяет воздуху прогреться. Вечером и ночью из-за него был сильный ливень, падали деревья, повреждены несколько машин. Также из-за непогоды в Ботаническом саду закрыли парк-дендрарий.
Стихия портит жизнь и москвичам. Там тоже шторм повалил деревья, для одного мужчины прогулка оказалась смертельной, еще 10 человек пострадали.