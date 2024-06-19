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    Над Петербургом разверзлись хляби небесные. Кого-то дождь застиг врасплох, а кто-то не упустил шанс попозировать под зонтом: фото

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    В среду Петербург попал под действие циклона с южной Балтики, существенно подпортившего погоду и вместе с сильными дождями принесшего в город похолодание. С 16 до 21 часа в северной столице был объявлен «желтый» уровень опасности.

    Несмотря на то, что дожди прогнозировали петербуржцам заранее, многих ливни застали врасплох: кто-то прятался вдвоем под одним зонтом, пережидая непогоду, кто-то бегал, укрывшись куртками от укрытия к укрытию, а кто-то был вынужден мокнуть, не найдя спасения от ливня.

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    Впрочем, часть петербуржцев восприняла обрушившийся дождь позитивно и не упустила возможность сделать красивые снимки прямо под ливнем — с зонтом или без него.

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    К вечеру проливные дожди накрыли весь город, а ветер в некоторых районах усилился до 10 м/с. И - судя по сводкам погоды - в ближайшие два часа буйство стихии продолжится.

    В четверг в Петербурге тоже ожидаются ливни.

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