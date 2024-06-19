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    МЧС: в четверг Петербург накроют сильные ливни

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    Дожди, которые вот-вот накроют Петербург, продолжатся и завтра. Об ухудшении погодных условий предупредили в ГУ МЧС по Петербургу в среду, 19 июня.

    Напомним, сегодня с 16 до 21 часа в городе объявлен «жёлтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Горожан и гостей просят проявлять особую осторожность. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», непогода накроет город и в четверг, в течение дня ожидаются сильные ливни и порывы ветра до 18 м/с.

    Как рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, в предстоящие сутки воздух в Петербурге прогреется до +20 градусов, изредка из-под облаков будет проглядывать солнце, местами прогремят грозы.

    Также в четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, а в пятницу погоду сформирует тыловая, также прохладная часть уходящего на восток атмосферного вихря.

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