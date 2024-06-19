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    МЧС в Петербурге предупреждает о непогоде. Объявлен «жёлтый» уровень опасности

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    ГУ МЧС по Петербургу вслед за синоптиками предупреждает о надвигающейся непогоде.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 июня в городе местами ожидаются сильные ливни.

    По данным городской администрации, с 16 до 21 часа объявлен «жёлтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Горожан и гостей просят проявлять особую осторожность.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов утром сообщал о контрастной погоде в регионе.

    «Во второй половине дня до нас дойдёт циклон с южной Балтики и испортит погоду. Дожди начнутся с западных районов области, а в Петербурге вечером пройдут не только дожди, но и сильные ливни», — отметил специалист.

    Вместе с дождями в городе станет холоднее. Вечером ожидается не больше 15–17 градусов тепла.

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