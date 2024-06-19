На 5–6 часов дождя надо рассчитывать. Синоптик Колесов рассказывает, как погода обманет петербуржцев

В Ленинградской области 19 июня ожидается очень контрастная погода, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Великолепное начало дня, солнечное и достаточно жаркое — в первой половине дня в Санкт-Петербурге температура воздуха повысится до +22…+23 градусов, будет обманчивым», — пишет он.
Во второй половине дня до нас дойдёт циклон с южной Балтики и испортит погоду. Дожди начнутся с западных районов области, а в Петербурге вечером пройдут не только дожди, но и сильные ливни. Температура воздуха при осадках понизится до 15–17, западный ветер усилится до 8–13 м/с.
«Центр циклона будет смещаться на восток вблизи Санкт-Петербурга, но по югу Ленинградской области», — рассказывает Колесов.
Вечером такая погода ожидается по всей территории Северо-Западного района, количество осадков в отдельных районах может превысить 30–40 мм. Циклон продвигается очень быстро, поэтому продолжительных дождей не должно быть, но на 5–6 часов «надо рассчитывать».
Уже в начале ночи циклон уйдет из нашего региона.