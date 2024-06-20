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    Из-за непогоды в Ботаническом саду закрыли парк-дендрарий

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    Ботанический сад Петра Великого в Петербурге сообщает о закрытии 20 июня парка-дендрария в связи с ухудшением погоды.

    «Будьте внимательны, не гуляйте под крупными деревьями!» — отмечают в парке.

    Выставку пионов можно посетить по оранжерейным билетам и купленным ранее электронным парковым билетам.

    Напомним, в Петербурге второй день циклон портит погоду. Вечером и ночью из-за него был сильный ливень, падали деревья, повреждены несколько машин. Сегодня в городе ветер — настолько сильный, что способствует формированию нагонного наводнения. Завтра тоже будет ветрено. Улучшения погоды стоит ждать к выходным.

    Непогода уже несколько дней портит жизнь и москвичам. Там тоже шторм повалил деревья, закрыли парки и зоопарк.

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