Из-за непогоды в Ботаническом саду закрыли парк-дендрарий

Ботанический сад Петра Великого в Петербурге сообщает о закрытии 20 июня парка-дендрария в связи с ухудшением погоды.
«Будьте внимательны, не гуляйте под крупными деревьями!» — отмечают в парке.
Выставку пионов можно посетить по оранжерейным билетам и купленным ранее электронным парковым билетам.
Напомним, в Петербурге второй день циклон портит погоду. Вечером и ночью из-за него был сильный ливень, падали деревья, повреждены несколько машин. Сегодня в городе ветер — настолько сильный, что способствует формированию нагонного наводнения. Завтра тоже будет ветрено. Улучшения погоды стоит ждать к выходным.
Непогода уже несколько дней портит жизнь и москвичам. Там тоже шторм повалил деревья, закрыли парки и зоопарк.