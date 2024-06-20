Бизнес-центр в Петербурге остался без стекол из-за упавшего дерева. Видео

Шквалистый ветер повалил старое дерево на здание бизнес-центра Pulsar в Калининском районе Петербурга, об этом 20 июня сообщил «Фонтанке» один из читателей. В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что обошлось без пострадавших.

«Дерево разбило остекление и упало в помещения с людьми», — рассказал читатель.