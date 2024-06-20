Бизнес-центр в Петербурге остался без стекол из-за упавшего дерева. Видео

Шквалистый ветер повалил старое дерево на здание бизнес-центра Pulsar в Калининском районе Петербурга, об этом 20 июня сообщил «Фонтанке» один из читателей. В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что обошлось без пострадавших.
«Дерево разбило остекление и упало в помещения с людьми», — рассказал читатель.
читатель «Фонтанки» Арсений
В ресторане Peperoni, расположенном в здании, рассказали, что эвакуацию не проводили. «Фонтанка» не располагает комментарием бизнес-центра.
Росгидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге в связи с сильным ветром 20 и 21 июня. В пятницу с 12 до 21 часа порывы ветра могут составить 15 метров в секунду. Сегодня стихия бушует в Москве.