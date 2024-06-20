    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, зап

    754мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd82.63eur89.09

    Бизнес-центр в Петербурге остался без стекол из-за упавшего дерева. Видео

    3893
    2 комментария

    Шквалистый ветер повалил старое дерево на здание бизнес-центра Pulsar в Калининском районе Петербурга, об этом 20 июня сообщил «Фонтанке» один из читателей. В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что обошлось без пострадавших.

    «Дерево разбило остекление и упало в помещения с людьми», — рассказал читатель.

    читатель «Фонтанки» Арсений

    В ресторане Peperoni, расположенном в здании, рассказали, что эвакуацию не проводили. «Фонтанка» не располагает комментарием бизнес-центра.

    Росгидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге в связи с сильным ветром 20 и 21 июня. В пятницу с 12 до 21 часа порывы ветра могут составить 15 метров в секунду. Сегодня стихия бушует в Москве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Шквалистый ветерНепогода
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close