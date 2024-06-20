Металлический лист влетел в трамвай в Москве из-за непогоды: два человека пострадали

На Енисейской улице в Москве из-за сильного ветра сорвало металлический лист, который влетел в трамвай. Несколько окон треснули, об этом 20 июня сообщает департамент транспорта столицы.
«Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте», — сообщает дептранс. В ведомстве призвали жителей города воздержаться от выхода на улицу.
На данный момент пересечение Ленской и Енисейской улиц перекрыто. Остановлено движение трамваев № 17.
Ранее стало известно, что мужчину заблокировало в биотуалете, который упал дверью вниз. Виной тому стал сильный ливень, практически шторм. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в ближайшее время в Московской, Смоленской, Псковской и Новгородской областях возможно образование смерчей.