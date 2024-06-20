Металлический лист влетел в трамвай в Москве из-за непогоды: два человека пострадали

На Енисейской улице в Москве из-за сильного ветра сорвало металлический лист, который влетел в трамвай. Несколько окон треснули, об этом 20 июня сообщает департамент транспорта столицы.

«Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте», — сообщает дептранс. В ведомстве призвали жителей города воздержаться от выхода на улицу.