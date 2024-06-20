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    Смерчи могут быть не только в Москве, но и по соседству с Ленобластью. Один уже снял крыши с домов на Псковщине

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    Смерчи в ближайшее время возможны не только в Московской, но и Смоленской, Псковской и Новгородской областях (последние две граничат с Ленинградской областью). Об этом 20 июня рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Смерчи в умеренных широтах - крайне редкое событие, но все условия для их образования сейчас есть.

    «Вероятность очень маленькая. Но прогнозируются условия его формирования», — сказал Вильфанд.

    Смерчи возникают на стыке воздушных масс с разными свойствами.

    «Холодный фронт является следствием того, что две массы воздуха с очень сильно различающимися свойствами, прежде всего температурами, встречаются и возникают условия для быстрой конвекции, для быстрого перемещения воздушных масс к клину холодного фронта», - поясняет Вильфанд.

    Кроме того, воздух должен быть очень насыщен влагой, она представляет собой топливо «для опасных явлений, в том числе и смерчей». И третье условие - атмосфера должна быть неустойчивость, как сейчас. При этом спрогнозировать, где зародится смерч, невозможно.

    «Если будет диагностировано зарождение, тогда выпускается прогноз, куда будет перемещаться этот смерч», — подчеркнул Вильфанд.

    Вчера смерч наблюдали в Псковской области. По данным ПАИ, в нескольких деревнях у домов снесло крыши и повалило деревья. К утру 20 июня зафиксировано нарушение электроснабжения в 39 населенных пунктах, а также в лагерях отдыха в районе деревни Опухлики, передает ПАИ.

    А во вторник смерч наблюдали в Рыбинске (Ярославская область), сообщал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Москве сегодня очень сильный ливень, практически шторм, а в Петербурге ветер.

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