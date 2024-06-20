Смерчи могут быть не только в Москве, но и по соседству с Ленобластью. Один уже снял крыши с домов на Псковщине

Смерчи в ближайшее время возможны не только в Московской, но и Смоленской, Псковской и Новгородской областях (последние две граничат с Ленинградской областью). Об этом 20 июня рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Смерчи в умеренных широтах - крайне редкое событие, но все условия для их образования сейчас есть.
«Вероятность очень маленькая. Но прогнозируются условия его формирования», — сказал Вильфанд.
Смерчи возникают на стыке воздушных масс с разными свойствами.
«Холодный фронт является следствием того, что две массы воздуха с очень сильно различающимися свойствами, прежде всего температурами, встречаются и возникают условия для быстрой конвекции, для быстрого перемещения воздушных масс к клину холодного фронта», - поясняет Вильфанд.
Кроме того, воздух должен быть очень насыщен влагой, она представляет собой топливо «для опасных явлений, в том числе и смерчей». И третье условие - атмосфера должна быть неустойчивость, как сейчас. При этом спрогнозировать, где зародится смерч, невозможно.
«Если будет диагностировано зарождение, тогда выпускается прогноз, куда будет перемещаться этот смерч», — подчеркнул Вильфанд.
Вчера смерч наблюдали в Псковской области. По данным ПАИ, в нескольких деревнях у домов снесло крыши и повалило деревья. К утру 20 июня зафиксировано нарушение электроснабжения в 39 населенных пунктах, а также в лагерях отдыха в районе деревни Опухлики, передает ПАИ.
А во вторник смерч наблюдали в Рыбинске (Ярославская область), сообщал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.