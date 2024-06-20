Смерчи могут быть не только в Москве, но и по соседству с Ленобластью. Один уже снял крыши с домов на Псковщине

Смерчи в ближайшее время возможны не только в Московской, но и Смоленской, Псковской и Новгородской областях (последние две граничат с Ленинградской областью). Об этом 20 июня рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Смерчи в умеренных широтах - крайне редкое событие, но все условия для их образования сейчас есть.



«Вероятность очень маленькая. Но прогнозируются условия его формирования», — сказал Вильфанд.



Смерчи возникают на стыке воздушных масс с разными свойствами.

