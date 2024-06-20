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    Разбросанные пластиковые ограждения и сломанные деревья. Комблаг показывает последствия непогоды

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    С вечера в Петербурге продолжались сильные дожди, скорость ветра достигала 17 м/с. Сломаны деревья и пластиковые ограждения. О последствиях непогоды 20 июня рассказывает городской комитет по благоустройству.

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    «Ночью в связи с сильными ливнями в Комитете по благоустройству действовал режим повышенной готовности. <...> За ночь выпало около 8,5 мм осадков, но, к счастью, ничего серьезного не произошло», — отметили в комблаге.

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    Горожане жаловались, что в сквере на берегу Нижнего Суздальского озера сломалась ольха, на проспекте Ленина в Красном Селе — крупная липа. Специалисты убирали деревья с проезжей части напротив дома 25 по Приморскому проспекту, в районе домов 47 и 632 по Приморскому шоссе и на Морской улице в Ломоносове. От ветра пострадали пластиковые ограждения на Новочеркасском проспекте и проспекте Сизова.

    «Одно обращение касалось скопления воды — это произошло на пересечении проспекта Ветеранов и Буденного в зоне пешеходного перехода. Подтопление уже устранено», — уточнили в комитете.

    Днем 20 июня Петербург убирают 570 единиц техники и 833 сотрудника городских служб.

    Утром в четверг в МЧС «Фонтанке» сообщили, что за ночь спасатели 17 раз ездили убирать упавшие деревья, один раз выезжали в связи с угрозой падения слабозакрепленной конструкции. Четыре автомобиля получили повреждения. Из местных жителей никто не пострадал.

    «Фонтанке» поступил звонок от местного жителя Евгения. Он рассказал, что на площади Чернышевского в районе домов 6 и 8 после сильных дождей случаются настоящие потопы. «Пройти по улице или подойти к припаркованной машине невозможно», – пишет Евгений. По его словам, люди, идущие по Чернышевскому скверу, должны возвращаться и обходить затопленный участок, а вода уходит только через сутки.

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    В Москве дела с непогодой обстоят намного серьезнее. Москвичей просят по возможности оставаться сегодня дома.

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