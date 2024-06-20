Разбросанные пластиковые ограждения и сломанные деревья. Комблаг показывает последствия непогоды

С вечера в Петербурге продолжались сильные дожди, скорость ветра достигала 17 м/с. Сломаны деревья и пластиковые ограждения. О последствиях непогоды 20 июня рассказывает городской комитет по благоустройству .

«Ночью в связи с сильными ливнями в Комитете по благоустройству действовал режим повышенной готовности. <...> За ночь выпало около 8,5 мм осадков, но, к счастью, ничего серьезного не произошло», — отметили в комблаге.

Горожане жаловались, что в сквере на берегу Нижнего Суздальского озера сломалась ольха, на проспекте Ленина в Красном Селе — крупная липа. Специалисты убирали деревья с проезжей части напротив дома 25 по Приморскому проспекту, в районе домов 47 и 632 по Приморскому шоссе и на Морской улице в Ломоносове. От ветра пострадали пластиковые ограждения на Новочеркасском проспекте и проспекте Сизова.



«Одно обращение касалось скопления воды — это произошло на пересечении проспекта Ветеранов и Буденного в зоне пешеходного перехода. Подтопление уже устранено», — уточнили в комитете.

