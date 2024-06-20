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    Ким Чен Ын подарил Путину собак

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    Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан, информирует 20 июня РИА Новости.

    Эта порода получила название в честь гор в северном округе Пхунсан. Она выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

    Подарок был сделан в саду Резиденции для почетных гостей «Кымсусан». Лидеры прогулялись через розарий и сад, ведя беседу, наполненную «чувством дружбы и искренности», сообщило северокорейское радио «Голос Кореи».

    Также Путину вручили высшую государственную награду КНДР — орден Ким Ир Сена. По данным «Голоса Кореи», российский президент награжден за заслуги в поднятии и развитии «дружеских и братских» отношений КНДР и РФ до «стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений» и за открытие «новой страницы» корейско-российской дружбы.

    Путин же, как уже писала «Фонтанка», подарил Ким Чен Ыну новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Подробности о визите российского лидера в КНДР смотрите на «Фонтанке».

    После КНДР Путин отправился во Вьетнам. В Ханое у него запланированы встречи с генсекретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

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