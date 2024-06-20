Ким Чен Ын подарил Путину собак

Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан, информирует 20 июня РИА Новости.

Эта порода получила название в честь гор в северном округе Пхунсан. Она выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

Подарок был сделан в саду Резиденции для почетных гостей «Кымсусан». Лидеры прогулялись через розарий и сад, ведя беседу, наполненную «чувством дружбы и искренности», сообщило северокорейское радио «Голос Кореи».