Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Президент России Владимир Путин вечером 19 июня прибыл в столицу Вьетнама Ханой, где у него состоятся переговоры со всем высшим руководством страны.
Это уже второй государственный визит Владимира Путина за последние два дня. Ранее российский лидер посетил КНДР, где у него состоялись переговоры с руководителем республики Ким Чен Ыном.
В Ханое президента России ожидает встреча с генсекретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Стороны обсудят состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. По итогам визита будет сделано российско-вьетнамское совместное заявление, и, как ожидается, подписано порядка 20 документов о сотрудничестве в различных областях.
В составе российской делегации: министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранса Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минюста Константин Чуйченко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев; «Зарубежнефть» в делегации представит Кудряшов, Росатом — Лихачев, «Новатэк» — Михельсон, ВЭБ РФ — Шувалов.
В официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» вышла статья Владимира Путина, приуроченная к его визиту: «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».
В ней, в частности, заявляется, что «прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии Росатома центра ядерной науки и технологий», а компания «Новатэк» намерена осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории.