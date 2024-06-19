Полиция не нашла в Петербурге бетонную дорогу, за которую было заплачено из бюджета

Экономическая полиция 19 июня проводит обыски в одном из казенных учреждений Петербурга и в одной из строительных компаний города. Анализируя выполнение госконтракта, правоохранители заподозрили мошенническую схему.



Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, госконтракт на 10 миллионов рублей был заключен между «одним из городских казенных учреждений, ведающих вопросами внутригородского строительства и проектирования строительных объектов»

и организацией, осуществляющей разработку строительных проектов. Компания должна была построить временную бетонную дорогу у проектируемой станции переливания крови на улице Олеко Дундича. Акт о приемке выполненных работ был подписан, но дорогу так и не проложили.

