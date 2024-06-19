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    Полиция не нашла в Петербурге бетонную дорогу, за которую было заплачено из бюджета

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    Экономическая полиция 19 июня проводит обыски в одном из казенных учреждений Петербурга и в одной из строительных компаний города. Анализируя выполнение госконтракта, правоохранители заподозрили мошенническую схему.

    Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, госконтракт на 10 миллионов рублей был заключен между «одним из городских казенных учреждений, ведающих вопросами внутригородского строительства и проектирования строительных объектов»

    и организацией, осуществляющей разработку строительных проектов. Компания должна была построить временную бетонную дорогу у проектируемой станции переливания крови на улице Олеко Дундича. Акт о приемке выполненных работ был подписан, но дорогу так и не проложили.

    Судя по кадрам оперативного видео, предоставленным региональным ГУ МВД, с обыском пришли в Фонд капитального строительства и реконструкции.

    ГУ МВД России по СПб и ЛО

    Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Специалисты устанавливают, какой ущерб нанесен городскому бюджету.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в СИЗО отправили одного из фигурантов дела о злоупотреблениях при реконструкции корпусов онкоцентра имени Гранова в Песочном. В прошлом году ему дали условный срок за ущерб медицинскому центру в 155 миллионов рублей. Сейчас ему предъявлено новое обвинение.

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