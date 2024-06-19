Полиция не нашла в Петербурге бетонную дорогу, за которую было заплачено из бюджета

Экономическая полиция 19 июня проводит обыски в одном из казенных учреждений Петербурга и в одной из строительных компаний города. Анализируя выполнение госконтракта, правоохранители заподозрили мошенническую схему.
Как сообщают в пресс-службе
и организацией, осуществляющей разработку строительных проектов. Компания должна была построить временную бетонную дорогу у проектируемой станции переливания крови на улице Олеко Дундича. Акт о приемке выполненных работ был подписан, но дорогу так и не проложили.
Судя по кадрам оперативного видео, предоставленным региональным
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Специалисты устанавливают, какой ущерб нанесен городскому бюджету.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в СИЗО отправили одного из фигурантов дела о злоупотреблениях при реконструкции корпусов онкоцентра имени Гранова в Песочном. В прошлом году ему дали условный срок за ущерб медицинскому центру в 155 миллионов рублей. Сейчас ему предъявлено новое обвинение.