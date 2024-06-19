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    Путин прокатил Ким Чен Ына на «Аурусе» перед прогулкой

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    Президент России Владимир Путин прокатил председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на подаренном корейскому лидеру «Аурусе». Путин сам сел за руль. Ким Чен Ын расположился на пассажирском сидении рядом. Больше в автомобиле никого не было.

    Кадры, запечатлевшие поездку двух лидеров на «Аурусе», опубликовал 19 июня в своем telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. Видно, как главы РФ и КНДР идут к автомобилю. Сначала Путин подходит к задней двери, но потом решает сесть на водительское место. Ким Чен Ын садится рядом с российским президентом.

    Напомним, Путин 19 июня подарил корейскому коллеге новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз. В феврале лидер КНДР уже получал в подарок от Путина «Аурус». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда отметил, что Ким Чен Ыну «как и многим <...> машина понравилась».

    19 июня по итогам российско-корейских переговоров РФ и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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