США наложили санкции на семь офшорных компаний, которые связали с главой «Норникеля»

Четыре фонда, зарегистрированные в Лихтенштейне, две компании на Кипре и одна в Арабских Эмиратах включены в санкционный список США 12 июня. По мнению Минфина Соединенных Штатов, эти компании напрямую связаны с именем Владимира Потанина.



Согласно заявлению американского Министерства финансов, санкции введены якобы против «схемы уклонения от санкций Владимира Потанина». Сам глава «Норникеля» находится в санкционных списках США с декабря 2022 года.



Ранее «Фонтанка» писала, что в санкционный список США внесли «Движение первых» и руководителя «Юнармии», а также семь предприятий из Петербурга.

