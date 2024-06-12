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    США наложили санкции на семь офшорных компаний, которые связали с главой «Норникеля»

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    3 комментария

    Четыре фонда, зарегистрированные в Лихтенштейне, две компании на Кипре и одна в Арабских Эмиратах включены в санкционный список США 12 июня. По мнению Минфина Соединенных Штатов, эти компании напрямую связаны с именем Владимира Потанина.

    Согласно заявлению американского Министерства финансов, санкции введены якобы против «схемы уклонения от санкций Владимира Потанина». Сам глава «Норникеля» находится в санкционных списках США с декабря 2022 года.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в санкционный список США внесли «Движение первых» и руководителя «Юнармии», а также семь предприятий из Петербурга.

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    Санкции США
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    Комментарии 4

    26592706612 Июн 2024 в 21:20
    Еще один удар Минфина США пришелся по крупнейшему обменному хабу, который используют российские компании, меняющие неконвертируемый мусор на что-то стоящее: введены санкции против почти трехсот физических лиц и структур ОАЭ, которые выполняют роль посредников для российских компаний. Торговля валютой уходит во все более глубокое подполье, которое уже мало чем отличается от контрабанды и криминала.

    Здесь возникает вполне любопытная ситуация: в отношении легальных доходов конфискационные меры для Запада являются крайне болезненной темой. Но вот с нелегальными доходами неясного происхождения вопросов нет никаких - их можно конфисковывать безо всяких политических решений, на основании имеющихся системных мер контроля.
    Любые доходы неподтвержденного происхождения тут же попадают под контроль антиотмывочных структур, которые в российском случае не будут церемониться ни секунды............
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