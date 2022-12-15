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    США ввели санкции против Потанина, Белоусова и Дрозденко

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    Минфин США расширил санкции в отношении России. Среди прочих, в списке оказался глава «Норникеля» миллиардер Владимир Потанин и члены его семьи, говорится 15 декабря в сообщении ведомства.

    Также санкции введены в отношении Росбанка, компании «Интеррос» и 17 дочерних структур ВТБ, который сам еще с февраля находится в «черном списке».

    Коснулись новые ограничения и ряда губернаторов и чиновников. В том числе, первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, главы Брянской области Александра Богомаза, губернатора Калининградской области Антона Алиханова и других.

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