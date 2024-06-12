«Движение первых» и руководителя «Юнармии» внесли в санкционный список США

Министерство финансов США 12 июня внесло в расширенный список санкций против России Всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых». Как отмечают в ведомстве, организация отвечает за «принудительную милитаризацию украинских детей и обеспечивает их паспортами РФ». По мнению минфина Соединенных Штатов, «Движение первых» аффилированно с руководством России, поэтому попадает под ограничения.

Внесли в санкционный список и Никиту Нагорного, который руководит военно-патриотическим движением «Юнармия». Претензии к нему те же, что и к «Движению первых», — «принудительная милитаризация и перевоспитание детей Украины».

