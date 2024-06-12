«Движение первых» и руководителя «Юнармии» внесли в санкционный список США

Министерство финансов США 12 июня внесло в расширенный список санкций против России Всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых». Как отмечают в ведомстве, организация отвечает за «принудительную милитаризацию украинских детей и обеспечивает их паспортами РФ». По мнению минфина Соединенных Штатов, «Движение первых» аффилированно с руководством России, поэтому попадает под ограничения.
Внесли в санкционный список и Никиту Нагорного, который руководит военно-патриотическим движением «Юнармия». Претензии к нему те же, что и к «Движению первых», — «принудительная милитаризация и перевоспитание детей Украины».
В этом же списке с теми же претензиями оказались министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик, уполномоченный по правам ребенка Луганской народной республики Инна Швенк, которая, по мнению минфина США, «несет ответственность за принудительное переселение украинских детей в Россию», Иван Кусов (министр образования и науки ЛНР, с теми же обвинениями) и Ольга Волкова («несет ответственность за принудительную милитаризацию, перевоспитание и депортацию украинских детей в Россию и Белоруссию»).
По версии минфина США, Волкова получает поддержку от Алексея Талая, белорусского паралимпийца и основателя благотворительного фонда, который в феврале этого года попал под санкции ЕС.