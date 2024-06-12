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    Долой «полуголый» лук. На концерте в Новосибирске Бузова вышла в новом образе

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    Ольга Бузова на концерте в Новосибирске вышла на сцену в парке «Арена» в сдержанном наряде — черном топе и свободных черных брюках. Судя по всему, после концерта в Уфе, где выступала в «полуголом» виде, певица сделала соответствующие выводы и не стала шокировать публику экстравагантными нарядами. Зафиксировали результат ее работы над ошибками наши коллеги — городской портал NGS.ru, где 12 июня певица выступила на концерте в честь Дня России.

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    Невзирая на скромный наряд, новосибирцы радушно и после концерта выстроились в огромную очередь, чтобы получить автограф Бузовой.

    Претензии к сценическому образу Бузовой хлынули после выступления в Уфе, где 1 июня она появилась перед публикой в кожаном боди, которое окрестили «костюмом из серии БДСМ». После скандального выступления певицы для артистов предложили ввести дресс-код.

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    Ольга Бузова
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