Минсельхоз РФ введет режим ЧС из-за заморозков, которые губят посевы

Министерство сельского хозяйства России намерено ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения из-за заморозков, сроки пока не определены. Об этом 27 мая сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает ТАСС.



«Мы планируем сейчас ЧС вводить <...>, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры», — цитирует госагентство заявление Лут. Конкретных сроков пока нет.

Аномально холодная для мая погода стала проблемой для аграриев в центральной части России. Как уточняет «Коммерсантъ», по оценкам Минсельхоза, из-за возвратных заморозков погибли посевы на 830 тыс. га. Это около 1% всех посевов в РФ.