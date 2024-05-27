Минсельхоз РФ введет режим ЧС из-за заморозков, которые губят посевы

Министерство сельского хозяйства России намерено ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения из-за заморозков, сроки пока не определены. Об этом 27 мая сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает ТАСС.
«Мы планируем сейчас ЧС вводить <...>, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры», — цитирует госагентство заявление Лут. Конкретных сроков пока нет.
Аномально холодная для мая погода стала проблемой для аграриев в центральной части России. Как уточняет «Коммерсантъ», по оценкам Минсельхоза, из-за возвратных заморозков погибли посевы на 830 тыс. га. Это около 1% всех посевов в РФ.
На региональном уровне режим ЧС из-за заморозков вводился в Саратовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской и Орловской областях.
Напомним, в Петербурге в последние дни, напротив, стоит аномальная жара. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов пообещал горожанам, что с завтрашнего дня и до конца недели в Петербурге ночные температуры будут держаться на уровне 15–17 градусов, а днем воздух прогреется до +28.