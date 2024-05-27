    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    769мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur97.1

    Что такое аномальная жара и какой у нас будет рекорд, рассказал главный синоптик Петербурга

    3352
    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале 27 мая напоминает, что такое аномальная жара, и рассказывает, вероятны ли в ближайшее время рекорды.

    С завтрашнего дня в Петербурге и Ленобласти устанавливается аномально жаркая погода. «Давайте напомню, аномально жаркая погода — это отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы на 7 градусов в течение 5 дней», — пишет Колесов.

    На этой неделе в городе ночные температуры будут держаться на уровне 15–17 градусов, дневные — 26–28 градусов, так что среднесуточная температура будет превышать 21 градус. Но погода в этот аномально жаркий период не станет самой теплой. В 1889 году те же пять дней в конце мая были со среднесуточной температурой плюс 23 градуса.

    А вот последняя декада мая должна поставить рекорд. Это уже ясно, несмотря на то, что до конца декады пять дней.

    «В том же 1889 году рекордное значение температуры третьей декады было +18,8 градуса. А в этом году за этот период можно рассчитывать на значение выше +19 градусов», — поясняет Колесов.

    Что касается осадков, они не станут рекордными. Хотя погода сейчас сухая, но к 27 мая всё-таки выпало 13% осадков от нормы. Для сравнения, в 1978 году их было 4% от нормы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр Колесов
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close