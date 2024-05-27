Что такое аномальная жара и какой у нас будет рекорд, рассказал главный синоптик Петербурга

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале 27 мая напоминает, что такое аномальная жара, и рассказывает, вероятны ли в ближайшее время рекорды.

С завтрашнего дня в Петербурге и Ленобласти устанавливается аномально жаркая погода. «Давайте напомню, аномально жаркая погода — это отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы на 7 градусов в течение 5 дней», — пишет Колесов.



На этой неделе в городе ночные температуры будут держаться на уровне 15–17 градусов, дневные — 26–28 градусов, так что среднесуточная температура будет превышать 21 градус. Но погода в этот аномально жаркий период не станет самой теплой. В 1889 году те же пять дней в конце мая были со среднесуточной температурой плюс 23 градуса.



А вот последняя декада мая должна поставить рекорд. Это уже ясно, несмотря на то, что до конца декады пять дней.

«В том же 1889 году рекордное значение температуры третьей декады было +18,8 градуса. А в этом году за этот период можно рассчитывать на значение выше +19 градусов», — поясняет Колесов.



Что касается осадков, они не станут рекордными. Хотя погода сейчас сухая, но к 27 мая всё-таки выпало 13% осадков от нормы. Для сравнения, в 1978 году их было 4% от нормы.

