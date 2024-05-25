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    Власти КНР объявили о завершении военных учений у берегов Тайваня. Их целью было отработать захват власти на острове

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    Власти Китая сообщили о завершении двухдневных военных учений у берегов острова Тайвань, который Пекин рассматривает как свою территорию. Китайские военные заявляли ранее, что их учения будут «наказанием за сепаратизм и стремление к независимости». О завершении учений 25 мая сообщает Reuters со ссылкой на официальную газету Народно-освободительной армии (НОАК).

    По данным Министерства обороны Тайваня, в учениях, получивших название «Объединенный меч-2024А», приняли участие 111 китайских самолетов и десятки военных кораблей, пролетавших через Тайваньский пролив и пролив Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин.

    Военные аналитики Китая в ходе учений моделировали удары по острову, его портам и аэропортам для проверки «способности захвата власти, совместных ударов и контроля над ключевыми территориями». Так сказал в пятницу Ли Си, представитель командования восточного театра военных действий НОАК.

    Китайские государственные каналы во время учений показывали ролик о том, как по Тайваню будут наноситься массированные ракетные удары перед началом полномасштабного вторжения на остров.

    Войска Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности на время китайских учений. Президент Лай Циндэ поклялся защищать остров на фоне учений Китая

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