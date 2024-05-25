Власти КНР объявили о завершении военных учений у берегов Тайваня. Их целью было отработать захват власти на острове

Власти Китая сообщили о завершении двухдневных военных учений у берегов острова Тайвань, который Пекин рассматривает как свою территорию. Китайские военные заявляли ранее, что их учения будут «наказанием за сепаратизм и стремление к независимости». О завершении учений 25 мая сообщает Reuters со ссылкой на официальную газету Народно-освободительной армии (НОАК).

По данным Министерства обороны Тайваня, в учениях, получивших название «Объединенный меч-2024А», приняли участие 111 китайских самолетов и десятки военных кораблей, пролетавших через Тайваньский пролив и пролив Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин.

