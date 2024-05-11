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    Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на Литейном

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    3 комментария

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП, произошедшего ранним утром 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    По версии полиции, накануне около 5:40 напротив дома 24 по Литейному проспекту 26-летний иностранец в состоянии алкогольного опьянения за рулем «КИА Рио» при проезде на красный свет столкнулся с автомобилем «КИА Соренто», за рулем которого был 51-летний петербуржец. После этого «Соренто» наехала на стоящий на перекрестке автомобиль «Ауди».

    В результате аварии 36-летний пассажир «КИА Рио» в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Водители обеих «Киа» были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

    Против предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». У палаты подозреваемого дежурит полицейский пост.

    Как ранее сообщал «Дорожный инспектор», мужчина, учинивший ДТП, пытался сбежать с места аварии и даже утверждал, что он просто пешеход.

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    Комментарии 3

    28020699811 Мая 2024 в 11:08
    Доколе?
    +3−0
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