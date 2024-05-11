Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на Литейном

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП, произошедшего ранним утром 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии полиции, накануне около 5:40 напротив дома 24 по Литейному проспекту 26-летний иностранец в состоянии алкогольного опьянения за рулем «КИА Рио» при проезде на красный свет столкнулся с автомобилем «КИА Соренто», за рулем которого был 51-летний петербуржец. После этого «Соренто» наехала на стоящий на перекрестке автомобиль «Ауди».

В результате аварии 36-летний пассажир «КИА Рио» в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Водители обеих «Киа» были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.