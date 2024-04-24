ТАСС: эквивалент взятки, вменяемой замминистру обороны Тимуру Иванову, может составить более миллиарда рублей

Сумма взятки, полученной в виде различных услуг замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 миллиарда рублей. В эту сумму входят различные материальные блага и услуги крупных подрядчиков. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги», — сказал собеседник агентства.



Ранее ТАСС со ссылкой на источник рассказал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил арестованного замминистра Иванова от занимаемой должности.