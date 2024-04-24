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    ТАСС: эквивалент взятки, вменяемой замминистру обороны Тимуру Иванову, может составить более миллиарда рублей

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    14 комментариев

    Сумма взятки, полученной в виде различных услуг замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 миллиарда рублей. В эту сумму входят различные материальные блага и услуги крупных подрядчиков. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги», — сказал собеседник агентства.

    Ранее ТАСС со ссылкой на источник рассказал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил арестованного замминистра Иванова от занимаемой должности.

    Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Вечером 23 апреля ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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    ВзяткаТимур ИвановМинобороны
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    Комментарии 14

    Что не так, Господи?!..)25 Апр 2024 в 01:17
    Придётся плов разогреть..) - Серьёзная что ли тема? - Не-не, Господи, просто, очень любопытно как все реагируют!..) - Разве тебе самому не любопытно? - Нет. - Почему? А то Ты не понимаешь?! ) - Грязно? - Даже не пытайся заставить меня об этом думать! - В Грязи они.. - купались! - Их трудности!..) - Но, погоди, многие Экономисты возразят тебе, что, типа, Деньги - не грязь, но - Двигатель Прогресса! - Чем же смогу возразить я им, Господи?..) - Служением Своим Людям, другого нет у тебя "достижения"! - Можно ли Служить также и Животным? - Почему не разделил ты "также"? - Господи, наверное я..- Животное!..) - Давай, отбросим всё и, серьёзно! - Давай!..) - Что у вас там происходит? - Передел "собственности", ровно то, что было в 90-е! - А что тогда было? - Не выплачивали на реально работающих Предприятиях (да, возможно, почти бесполезно работающих непонятно на что, но Технологии там были!) зарплату рабочим и, создавали Фирмочки частные, где - полно денег! - Почему за всё это ты так переживае
    +0−0
    28027910925 Апр 2024 в 00:50
    Вот воруют на таком уровне , а где у них чувство стыда , угрызения совести...перед народом? В Китае. чиновников за это расстреливают!
    +1−0
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