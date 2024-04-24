ТАСС: Шойгу отстранил арестованного замминистра Иванова от должности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил арестованного замминистра Тимура Иванова от должности. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.



«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности», — цитирует агентство своего собеседника.

