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    ТАСС: Шойгу отстранил арестованного замминистра Иванова от должности

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    25 комментариев

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил арестованного замминистра Тимура Иванова от должности. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

    «Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности», — цитирует агентство своего собеседника.

    Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Вечером 23 апреля ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

    Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Это было сделано для получения в особо крупном размере взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

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    Комментарии 25

    Maxi 55524 Апр 2024 в 23:52
    А не могла жена Иванова с дочкой Шойгу поссорится? Ну где-нибудь на шопинге в италии сцепились?
    +4−0
    28177118624 Апр 2024 в 23:47
    Шойгу его не может отстранить. Чиновника такого ранга, только Президент отстраняет и наказывает.
    +1−0
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