ТАСС: Шойгу отстранил арестованного замминистра Иванова от должности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил арестованного замминистра Тимура Иванова от должности. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности», — цитирует агентство своего собеседника.
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Вечером 23 апреля ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного
Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Это было сделано для получения в особо крупном размере взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.