Песков: Путин находится с Шойгу в постоянном контакте, в том числе после задержания Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, обсуждал ли Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу арест Тимура Иванова, но подчеркнул, что глава государства находится с министром в постоянном контакте. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС.
«У верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны. Они ежедневные», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли у Путина контакты с Шойгу по вопросу задержания Иванова. Обсуждалось ли именно задержание, Песков не смог привести детали.
Кроме того, Песков призвал журналистов опираться на официальную информацию по делу о Тимуре Иванове, комментируя публикации СМИ о том, что арестованный якобы подозревается во взятке. По его словам, все эти рассуждения — «не что иное как спекуляции».
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Сумма взятки не раскрывается. Чиновник проходит по уголовной статье о взятке в особо крупном размере —