Песков: Путин находится с Шойгу в постоянном контакте, в том числе после задержания Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, обсуждал ли Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу арест Тимура Иванова, но подчеркнул, что глава государства находится с министром в постоянном контакте. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС.

«У верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны. Они ежедневные», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли у Путина контакты с Шойгу по вопросу задержания Иванова. Обсуждалось ли именно задержание, Песков не смог привести детали.