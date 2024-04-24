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    Песков: Путин находится с Шойгу в постоянном контакте, в том числе после задержания Иванова

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, обсуждал ли Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу арест Тимура Иванова, но подчеркнул, что глава государства находится с министром в постоянном контакте. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС.

    «У верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны. Они ежедневные», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли у Путина контакты с Шойгу по вопросу задержания Иванова. Обсуждалось ли именно задержание, Песков не смог привести детали.

    Кроме того, Песков призвал журналистов опираться на официальную информацию по делу о Тимуре Иванове, комментируя публикации СМИ о том, что арестованный якобы подозревается во взятке. По его словам, все эти рассуждения — «не что иное как спекуляции».

    Замминистра обороны РФ Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Сумма взятки не раскрывается. Чиновник проходит по уголовной статье о взятке в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 УК РФ. Чем известен задержанный заместитель министра, читайте в материале «Фонтанки». В день задержания Песков сообщал, что Путину доложили о задержании замминистра, заранее в известность поставили министра Сергея Шойгу.

    Тимур Иванов получил пост заместителя министра обороны России в 2016 году. До этого он с 2013 года возглавлял подведомственный Минобороны «Оборонстрой». Предприятие занимается строительством жилья для военных, социально значимых и стратегических военных объектов.

    Он входил в рейтинг «Богатейшие силовики России — 2019», составленный изданием Forbes. Семейный доход Тимура Иванова оценили в 136,7 миллиона рублей. Издание указывает, что его бывшая жена — известная светская львица и предпринимательница Светлана Захарова.

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