Путину доложили о задержании замминистра обороны РФ Иванова

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом во вторник, 23 апреля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова», — сказал представитель Кремля.
Также в известность заранее был поставлен министр обороны Сергей Шойгу, уточнил Песков.
Ранее СК сообщил, что замминистра обороны задержали по подозрению в получении взятки.