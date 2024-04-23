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    Путину доложили о задержании замминистра обороны РФ Иванова

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    38 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин проинформирован о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом во вторник, 23 апреля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова», — сказал представитель Кремля.

    Также в известность заранее был поставлен министр обороны Сергей Шойгу, уточнил Песков.

    Ранее СК сообщил, что замминистра обороны задержали по подозрению в получении взятки.

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    Комментарии 38

    26592706623 Апр 2024 в 23:53
    Евгений Пригожин неоднократно жестко критиковал Тимура Иванова в присутствии Путина и называл его "казнокрадом". С момента назначения Иванова заместителем Шойгу возник конфликт с Пригожиным, который так и не был решен.
    Сам Иванов после смерти Пригожина активно занимался судьбой материальных активов главы ЧВК. Ходили разговоры, что Иванов требовал от Пригожина-младшего передать контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирии и алмазными месторождениями в ЦАР, которые контролируются ЧВК Вагнер.
    У Иванова был серьезный и постоянный конфликт с ФСБ.
    +0−0
    26609791523 Апр 2024 в 23:53
    Отмажут
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