Чем известен задержанный замминистра обороны Иванов, отвечавший за закупки, имущество и медицину в армии

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС Поделиться Поделиться





Следственный комитет вечером 23 апреля объявил о задержании одного из ключевых заместителей министра обороны РФ — Тимура Иванова. Кандидат экономических наук, заслуженный строитель, почетный работник топливно-энергетического комплекса подозревается в получении взятки ( статья 290 УК РФ ) как минимум в размере 1 миллиона рублей. Такая относительно небольшая сумма не должна смущать — это нижний предел для того, чтобы дело квалифицировали по части 6 290-й статьи , то есть в особо крупном размере. Максимальная санкция по ней — 15 лет . Но в теории, наказанием может служить и просто штраф от 3 миллионов рублей.



Тимур Иванов — один из самых часто упоминаемых в СМИ руководителей военного ведомства. Причем на страницы газет и новостных сайтов попадала и его яркая — теперь уже бывшая — супруга Светлана Захарова. В высшем московском свете она известна как создатель модного дома «Метрополь» и почти икона стиля, а широкой публике — как ведущая передачи «Снимите это немедленно» — тоже о моде, но уже для простых обывателей. Западные СМИ не раз замечали ее на модных курортах, в эпицентре привычной для небедных русских светской жизни.

Сам Тимур Иванов до назначения в Минобороны, находясь в статусе советника исполнительного директора концерна «Росэнергоатом», тоже попадал в объективы папарацци на московских и зарубежных вечеринках. Позже он занимал посты зампредправления «Интер РАО ЕЭС», первого вице-президента «Атомстройэкспорта» и гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, и его светская жизнь стала заметно скромнее. А после того как он стал чиновником, а тем более после назначения в 2016 году заместителем министра обороны, и вовсе свелась к минимуму.

Начинал Тимур Иванов в конце 1990-х годов в атомной энергетике (его кандидатская — о проектировании АЭС). В те годы было принято объяснять быстрые успехи молодых специалистов связями, вот и Иванову приписали родство с одним из руководителей профильного министерства. Однако к 2012 году, когда из энергетики он перешел на работу в правительство Московской области, он уже был женат вторым браком на Светлане Захаровой. Прямым начальником Тимура Иванова в подмосковном правительстве был Сергей Шойгу, ныне министр обороны. Однако управлять регионом Шойгу было отмерено всего полгода. В ноябре 2012 года его уже назначили министром обороны вместо ушедшего со скандалом Анатолия Сердюкова. Спустя несколько месяцев Тимур Иванов был назначен главой АО «Оборонстрой» — «дочкой» прогремевшего тогда «Оборонсервиса», руководство которого подозревали в крупных махинациях с армейским имуществом.

В первый же год руководства Ивановым «Оборонстроем», который ведал большинством строительных проектов министерства как «материнская» компания для десятков военных подрядных предприятий по всей стране, выручка компании выросла втрое (до 270 миллионов рублей), а управленческие расходы почти впятеро — до 250 миллионов. Уже через два года выручка предприятия составила 1,5 миллиарда рублей, а управленческие расходы — миллиард. Однако, разумеется, это было лишь верхушкой айсберга. Основные денежные потоки армейских строительных и эксплуатационных заказов приходились на многочисленные дочерние предприятия «Оборонстроя», который, по сути, занимался их управлением.

Когда в 2016 году Тимур Иванов был передвинут по бюрократической вертикали минобороны в кресло замминистра, продолжая, по сути, заниматься тем же самым — курировать строительные проекты в интересах армии и заниматься эксплуатацией военного жилья, произошла довольно необычная вещь, которая не очень вписывалась в парадигму оборонных отношений, но оставалась четко в русле логики крупных корпоративных процессов. «Оборонстрой» выпустил допэмиссию акций на 3,8 миллиарда рублей, которые выкупило Минобороны на деньги бюджета. Средства, как писалось, пошли на «оплату расходов, связанных с приобретением и использованием специальных объектов в соответствии с решением президента РФ».

Кроме того, еще при Иванове в прессе активно обсуждались планы выкупа части допэмиссии «Оборонстроя» на огромные 60 миллиардов рублей «Внешэкономбанком» и вхождение в капитал этого военного АО наряду с самим Минобороны и основным на тот момент акционером «Оборонстроя» АО «Гарнизон». Однако к тому моменту, как Минобороны в 2016 году выкупало акции компании, структура акционерного капитала «Оборонстроя» уже не раскрывалась. И сказать определенно, удалось ли реализовать тогда проект с ВЭБом, не выйдет. А уже спустя год, в 2017 году, «Оборонстрой был ликвидирован как юрлицо в форме присоединения к АО «Главное управление обустройства войск», которое еще недавно было его «дочкой».

Одним из крупнейших проектов «Оборонстроя» при Тимуре Иванове, бывших на виду, а не под грифом «секретно», стало строительство на 5,5 тысячи гектаров примерно за 20 миллиардов рублей военно-патриотического парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

С переходом Тимура Иванова на работу в министерство примерно совпало и решение правительства РФ засекретить закупки Минобороны не только стратегические, но хозяйственно-бытовые. Это было очень актуально в те годы из-за нездорового интереса оппозиционных СМИ и политиков к теме оборонных трат государства. Часто звучало имя Тимура Иванова во время финальной и публичной части конфликта Евгения Пригожина с Министерством обороны — СМИ писали, что именно его создатель ЧВК «Вагнер» называл в качестве одного из главных своих оппонентов.

Первым выходом на публику нового замминистра в 2016 году стало вручение ключей от новеньких квартир военнослужащим Восточного военного округа. В дальнейшем он вел переговоры с гражданскими энергокомпаниями, инспектировал строительство стратегических объектов в Заполярье и исторических — в центре Петербурга. Контролировал стройки нахимовских и суворовских училищ и космодрома Плесецк, новых корпусов ВМА и госпиталей на российских зарубежных военных базах. И даже контролировал строительство военных объектов вероятного противника в странах НАТО — тогда еще времена были такие. Всего за почти 8 лет работы на своем посту пресс-служба министерства выпустила примерно 250 пресс-релизов о работе Тимура Иванова.

Последнее сообщение о нем на сайте военного ведомства — от 20 апреля. В прошлую субботу он принял участие в торжественной церемонии выпуска военных врачей петербургской ВМА.