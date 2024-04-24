Ночь проведет в ИВС, следователи будут просить арест. Что известно о задержании замглавы Минобороны?

Следственный комитет вечером во вторник, 23 апреля, сообщил о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки — часть 6 статьи 290 УК РФ.



Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова в данный момент? СК намерен добиваться, как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, самой строгой меры пресечения — ареста. Официальный представитель следкома Светлана Петренко после появления сообщений о задержании заявила, что «проводятся необходимые следственные действия».

В день задержания Иванова заметили на заседании коллегии Минобороны РФ. РИА Новости опубликовало кадр с заседания ведомства, на котором видно, что среди участников находится замминистра Тимур Иванов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что глава государства Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу были поставлены в известность о задержании. Собеседник издания Forbes в Минобороны назвал Иванова «человеком Шойгу», но отметил, что к замминистра «накопились вопросы», а еще у Иванова «были косяки».

По данным газеты «Коммерсантъ», задержанного замминистра обороны сотрудники ФСБ доставили к следователям СКР. Они привлекли его в качестве подозреваемого по делу части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — до 15 лет заключения). Предстоящую ночь Иванов проведет в изоляторе временного содержания, а в среду, 24 апреля, следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте. Обновлено в среду, 24 апреля, в 01:16. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах поделился, что заместитель министра обороны Тимур Иванов давно находился в оперативной разработке. «В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», — сказал он.

Как передает агентство, уголовное дело в отношении замминистра ведет военная контрразведка ФСБ. Собеседник уточнил, что материалы основаны на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. Биография: чем известен задержанный замминистра МО РФ Иванов? Тимур Иванов родился в 1975 году в Москве. Он окончил МГУ в 1997-м, затем с 1999 по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. В 2012 году Иванов стал заместителем председателя правительства Московской области, а в 2013-м возглавил «Оборонстрой» — самый крупный строительный холдинг российского военного ведомства. В 2016 году по указу президента РФ он занял должность заместителя министра обороны России. Имеет степень кандидата экономических наук.



Под руководством Иванова строился Главный храм Минобороны и прилегающий выставочный комплекс.



Задержанный замминистра обороны РФ входил в рейтинг «Богатейшие силовики России — 2019», составленный изданием Forbes. Семейный доход Тимура Иванова оценили в 136,7 миллиона рублей. Издание указывает, что его бывшая жена — известная светская львица и предпринимательница Светлана Захарова.



Подробнее о деятельности Тимура Иванова, отвечавшего за закупки, имущество и медицину в армии, можно прочитать в материале «Фонтанки».

