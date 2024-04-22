В Петербурге скоро исчезнет Пулковский парк. Вместо него появится парк Городов-Героев

В Московском районе Петербурга было решено переименовать Пулковский парк в парк Городов-Героев. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте Смольного 22 апреля.
Проект распоряжения «О возвращении исторического наименования Пулковскому парку» в настоящее время представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.
Решение о переименовании зеленой зоны было принято на основании решения городской Топонимической комиссии.
Пулковский парк заложили в 1980 году, а в 1989 году ввели в эксплуатацию. Ранее в Смольном сообщили, что Топонимическая комиссия исследовала вопрос о названии территории и выяснила, что название парка — Городов-Героев — упомянуто в решении Ленгорисполкома от 1984 года.
В первый закон о зеленых насаждениях Петербурга в 2007 году включили именно это название, однако уже в 2010 году территория сменила имя и стала Пулковским парком.
В Смольном ранее пообещали, что парк Городов-Героев должен стать частью большой мемориальной зоны, которая посвящена подвигам и защите Ленинграда во времена Великой Отечественной войны.
Переименовать парк предложила глава правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.