    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-в

    755мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.25eur99.36

    В Петербурге скоро исчезнет Пулковский парк. Вместо него появится парк Городов-Героев

    2180
    5 комментариев

    В Московском районе Петербурга было решено переименовать Пулковский парк в парк Городов-Героев. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте Смольного 22 апреля.

    Проект распоряжения «О возвращении исторического наименования Пулковскому парку» в настоящее время представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

    Решение о переименовании зеленой зоны было принято на основании решения городской Топонимической комиссии.

    Пулковский парк заложили в 1980 году, а в 1989 году ввели в эксплуатацию. Ранее в Смольном сообщили, что Топонимическая комиссия исследовала вопрос о названии территории и выяснила, что название парка — Городов-Героев — упомянуто в решении Ленгорисполкома от 1984 года.

    В первый закон о зеленых насаждениях Петербурга в 2007 году включили именно это название, однако уже в 2010 году территория сменила имя и стала Пулковским парком.

    В Смольном ранее пообещали, что парк Городов-Героев должен стать частью большой мемориальной зоны, которая посвящена подвигам и защите Ленинграда во времена Великой Отечественной войны.

    Переименовать парк предложила глава правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Топонимика
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    VKuser13319418722 Апр 2024 в 19:17
    Лучше бы дренажную систему в парке со стороны Московского шоссе сделали, там весной всегда очень сыро, талым водам некуда уходить. Да и подъезд машин к храмам необходимо ограничивать. Никто этим не хочет заниматься, название менять куда проще.
    +2−0
    VKuser17419822122 Апр 2024 в 18:24
    Как же уже надоели все эти мемориалы! Опять наставят бюстов героев, памятников разных, огней вечных....Можно просто в парке с девушкой погулять? А то целоваться под строгим взором памятников не по уставу как-то?
    +5−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close