В Петербурге скоро исчезнет Пулковский парк. Вместо него появится парк Городов-Героев

В Московском районе Петербурга было решено переименовать Пулковский парк в парк Городов-Героев. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте Смольного 22 апреля.



Проект распоряжения «О возвращении исторического наименования Пулковскому парку» в настоящее время представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.



Решение о переименовании зеленой зоны было принято на основании решения городской Топонимической комиссии.



Пулковский парк заложили в 1980 году, а в 1989 году ввели в эксплуатацию. Ранее в Смольном сообщили, что Топонимическая комиссия исследовала вопрос о названии территории и выяснила, что название парка — Городов-Героев — упомянуто в решении Ленгорисполкома от 1984 года.



В первый закон о зеленых насаждениях Петербурга в 2007 году включили именно это название, однако уже в 2010 году территория сменила имя и стала Пулковским парком.

