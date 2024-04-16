СК возбудил дело о превышении полномочий сотрудниками полиции, которые обыскивали участника СВО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «г»
Калугин отметил, что поздно вечером 16 апреля он и Лепёшкин были на допросе в СК, с них взяли подписку о неразглашении данных следствия.
Ранее глава следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку работы полиции со сторонником бывшей НБП* (признана экстремистской) — Леонидом Лепёшкиным, участником СВО. Лепёшкин жаловался, что его при обыске повалили и опрашивали под дулом пистолета.
На применение силы также жаловались и другие сторонники бывшей запрещенной Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В МВД заявляли, что не получали от них никаких обращений и начали проверку по сообщениям в СМИ, упомянув при этом возможность «проведения мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников». Как писала «Фонтанка», в МВД также оказались удивлены действиями СК — после обыска Лепёшкин написал расписку, что претензий к полицейским не имеет.