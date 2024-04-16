СК возбудил дело о превышении полномочий сотрудниками полиции, которые обыскивали участника СВО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщает адвокат Алексей Калугин, дело возбуждено в отношении сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые обыскивали его подзащитного, активиста «Другой России» Леонида Лепёшкина.



Калугин отметил, что поздно вечером 16 апреля он и Лепёшкин были на допросе в СК, с них взяли подписку о неразглашении данных следствия.