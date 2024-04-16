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    СК возбудил дело о превышении полномочий сотрудниками полиции, которые обыскивали участника СВО

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщает адвокат Алексей Калугин, дело возбуждено в отношении сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые обыскивали его подзащитного, активиста «Другой России» Леонида Лепёшкина.

    Калугин отметил, что поздно вечером 16 апреля он и Лепёшкин были на допросе в СК, с них взяли подписку о неразглашении данных следствия.

    Ранее глава следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку работы полиции со сторонником бывшей НБП* (признана экстремистской) — Леонидом Лепёшкиным, участником СВО. Лепёшкин жаловался, что его при обыске повалили и опрашивали под дулом пистолета.

    На применение силы также жаловались и другие сторонники бывшей запрещенной Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В МВД заявляли, что не получали от них никаких обращений и начали проверку по сообщениям в СМИ, упомянув при этом возможность «проведения мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников». Как писала «Фонтанка», в МВД также оказались удивлены действиями СК — после обыска Лепёшкин написал расписку, что претензий к полицейским не имеет.

    * Национал-большевистская партия (НБП) была признана экстремистской и запрещена летом 2007 года.

    Организация была учреждена в 1993 году. После запрета нацболы неоднократно пытались зарегистрировать партию «Другая Россия», но также безуспешно    .

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