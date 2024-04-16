Полиция Петербурга ответила на претензии. Там проверят сообщения в соцсетях о том, что делали со сторонниками Лимонова в 78-м отделе

Полицейский главк Петербурга проведет проверку сообщений о возможных противоправных действиях в отношении задержанных активистов «Другой России». Информацию о том, что с ними после акции 11 апреля возле управления миграции якобы обошлись грубо, в полиции нашли при мониторинге СМИ. Интонация МВД противоположна позиции Александра Бастрыкина.



«Каких-либо жалоб или заявлений от указанных лиц о противоправных действиях со стороны полицейских не поступало», — заявили 16 апреля в ГУ МВД по Петербургу. Также добавили, что 12 апреля был проведен обыск в доме на Литовской улице, а доставленный после активист тоже не жаловался на сотрудников (речь об Андрее Песоцком, его отпустили без составления протокола).