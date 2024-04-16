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    Полиция Петербурга ответила на претензии. Там проверят сообщения в соцсетях о том, что делали со сторонниками Лимонова в 78-м отделе

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    Полицейский главк Петербурга проведет проверку сообщений о возможных противоправных действиях в отношении задержанных активистов «Другой России». Информацию о том, что с ними после акции 11 апреля возле управления миграции якобы обошлись грубо, в полиции нашли при мониторинге СМИ. Интонация МВД противоположна позиции Александра Бастрыкина.

    «Каких-либо жалоб или заявлений от указанных лиц о противоправных действиях со стороны полицейских не поступало», — заявили 16 апреля в ГУ МВД по Петербургу. Также добавили, что 12 апреля был проведен обыск в доме на Литовской улице, а доставленный после активист тоже не жаловался на сотрудников (речь об Андрее Песоцком, его отпустили без составления протокола).

    «По факту публикуемых сведений о возможных противоправных действиях со стороны сотрудников полиции назначена проверка. Также решается вопрос о проведении мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении МВД. Последнее подчеркивает отношение главка к публикациям в анонимных телеграм-каналах.

    Ранее о том, что Илью Степанова и Артемия Мороза якобы избили, используя при этом резиновый член, сообщали их защитники и соратники. Адвокат Глеб Лаврентьев говорил «Фонтанке», что отправил жалобу об этом в СК.

    Утром 16 апреля глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку работы полиции с другим сторонником бывшей НБП* (признана экстремистской) — Леонидом Лепёшкиным, участником СВО (осуждался за сбыт наркотиков, а в марте этого года арестован судом на 10 суток за неповиновение полицейскому). По данным нашего издания, столь пристальное внимание председателя СКР к сообщениям в соцсетях и требование сразу возбудить уголовное дело в отношении сотрудников вызвало резкое удивление в МВД РФ.

    Лепёшкин жаловался, что его при обыске повалили и опрашивали под дулом пистолета. При этом в распоряжении редакции есть его письменное заявление (от 15 апреля), где он указывает: «…претензий к сотрудникам полиции не имею».

    * Национал-большевистская партия (НБП) была признана экстремистской и запрещена летом 2007 года.

    Организация была учреждена в 1993 году. После запрета нацболы неоднократно пытались зарегистрировать партию «Другая Россия», но также безуспешно    .

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