    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, ю-з

    748мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.59eur99.79

    Следком обратил внимание на обыск у петербургского нацбола*, который участвовал в СВО

    8685
    9 комментариев

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с грубым обыском у петербургского нацбола* Леонида Лепешкина. Об этом сообщает пресс-служба СКР 16 апреля. Адвокат Алексей Калугин и соратники Лепешкина заявляли, что молодого человека ударили под дых, повалили на пол, выкрутили руки и опрашивали, направив на него дуло пистолета.

    «В соцмедиа размещена информация о том, что в Петербурге сотрудники полиции избили участника СВО. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в заявлении Следкома.

    Петербургских активистов незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова»* (нацболов) задерживают и обыскивают последние несколько дней, а двоих активистов, по утверждению их защитников, даже избили в 78 отделе полиции, якобы используя для этого резиновый член. Молодые люди участвовали в акции против нелегальной миграции возле управления миграции МВД. Их адвокаты подали заявление в СК в связи с тем, как обращались с молодыми людьми в отделе.

    * Национал-большевистская партия (НБП) была признана экстремистской и запрещена летом 2007 года.

    Организация была учреждена в 1993 году. После запрета нацболы неоднократно пытались зарегистрировать партию «Другая Россия», но также безуспешно    .

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close