Следком обратил внимание на обыск у петербургского нацбола*, который участвовал в СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с грубым обыском у петербургского нацбола* Леонида Лепешкина. Об этом сообщает пресс-служба СКР 16 апреля. Адвокат Алексей Калугин и соратники Лепешкина заявляли, что молодого человека ударили под дых, повалили на пол, выкрутили руки и опрашивали, направив на него дуло пистолета.
«В соцмедиа размещена информация о том, что в Петербурге сотрудники полиции избили участника СВО. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в заявлении Следкома.
Петербургских активистов незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова»* (нацболов) задерживают и обыскивают последние несколько дней, а двоих активистов, по утверждению их защитников, даже избили в 78 отделе полиции, якобы используя для этого резиновый член. Молодые люди участвовали в акции против нелегальной миграции возле управления миграции МВД. Их адвокаты подали заявление в СК в связи с тем, как обращались с молодыми людьми в отделе.
* Национал-большевистская партия (НБП) была признана экстремистской и запрещена летом 2007 года.
Организация была учреждена в 1993 году. После запрета нацболы неоднократно пытались зарегистрировать партию «Другая Россия», но также безуспешно.