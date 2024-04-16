Следком обратил внимание на обыск у петербургского нацбола*, который участвовал в СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с грубым обыском у петербургского нацбола* Леонида Лепешкина. Об этом сообщает пресс-служба СКР 16 апреля. Адвокат Алексей Калугин и соратники Лепешкина заявляли, что молодого человека ударили под дых, повалили на пол, выкрутили руки и опрашивали, направив на него дуло пистолета.



«В соцмедиа размещена информация о том, что в Петербурге сотрудники полиции избили участника СВО. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в заявлении Следкома.